Van'daki Çırak Sazlığı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesindeki Çırak Sazlığı, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde göçmen kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çırak köyünde 300 dekar alanı kapsayan sazlık, göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Doğasever Ergin Yıldırımçakar, gazetecilere, saklı kuş cennetinin bünyesinde barındırdığı kuşlar ve doğal güzelliğiyle insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Göl ve sazlık alanının korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini belirten Yıldırımçakar, şunları kaydetti:

"Bu göl ve sazlık 300 dekar alandan oluşuyor ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bahar aylarında güneyden göç eden bütün kuşlar burada konaklıyor sonbahar aylarında ise gidiyorlar. Doğal oluşumuyla ve zengin bitki örtüsüyle bahar ve yaz aylarında görsel şölen sunuyor. Buranın koruma altına alınıp turizme kazandırılması gerekiyor. Bütün doğa severlerin gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.