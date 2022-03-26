Van'daki cinayetin 7 şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Van'daki cinayetin 7 şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'daki cinayetin 7 şüphelisi tutuklandı

VAN'da, S.B.A.'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'da, S.B.A.'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Merkez İpekyolu ilçesinde 21 Mart günü saat 19.30 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde S.B.A., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.Ç., B.B., U.P., Ö.M.Ç., S.D., F.Y., ve İ.O., farklı zamanlarda Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 tabanca, 4 pala ve 2 çakı da ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

İpekyolu, Saldırı, 21 Mart, Van, Güncel, Haberler

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