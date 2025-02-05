İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 5. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kara yolunda hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'ndeki programda açıklama yapan Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

Samsa, "42 şehidimizi unutmadık. Şehitlerimizi unutturmamak adına sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle bugün burada toplandık. Şehit ailelerin yaralarına merhem olmak için buradayız. Çığda şehit olanlar, bizim de şehitlerimizdir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise "Rabb'im bir daha o acıyı yaşatmasın. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Devletimizin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Bu yol sorunu da inşallah en yakın zamanda sorun olmaktan çıkarılacaktır." diye konuştu.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman da çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Şehit aileleri, kaymakamlık tarafından öğretmenevinde verilen yemekte bir araya geldi.

Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
img

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Hapishane basan isyancılar, yüzlerce kadına tecavüz edip diri diri yaktı
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.