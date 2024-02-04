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Van'da Zorlu Kış Şartlarında Besicilerin Hayvan Bakımı

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Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, gece yaşadıkları zorlukları cep telefonu kamerasına kaydetti.

VAN'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mhaallesi'de yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, gece yaşadıklaı zorlukları anlatırken, o anları cep telefon kamerasına kaydetti.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Van'da, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor. Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen küçük ve büyükbaş hayvanlarının bakımnı ihmal etmiyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği saman balyalarının olduğu bölgeye giden besiciler, saman dolu torbaları ağıllara taşıdı. Besiciler, yaşadıklaı zorlukları anlatırken, cep telefon kamerasına kaydetti.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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