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Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Erciş Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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