Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Erciş Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.