Van'da Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi - Haberler

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Van'da Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bin doğasever, doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgedeki 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Yaylada halay çeken katılımcılara, belediye tarafından ikramda bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, doğa yürüyüşü etkinliğine yoğun katılımın olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerini vatandaşlara göstermek istediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenledik. Yaklaşık bin doğa tutkunuyla birlikte eşsiz doğal güzelliklerine şahitlik ettik. Kovid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle bir süre ara verdiğimiz sosyal etkinliklere yeniden başladık. Yürüyüşlerimiz her hafta yeni bir rotada devam edecek. Bu hafta doğa harikası Yuvaköy'de doğaseverlerle yürüyüş yaptık."

AA / Emre Ilıkan - Güncel

İpekyolu Aydın Van Güncel Haberler

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