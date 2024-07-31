Van'da yüksekten düşen çocuk ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşme sonucu bulantı ve burun kanaması şikayeti olan çocuk Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuğun, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.