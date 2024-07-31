Van'da yüksekten düşen çocuk ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Çocuğun ilk müdahalesi Bahçesaray Devlet Hastanesinde yapıldı ve daha ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi. Ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen çocuğun durumu hakkında bilgi verilmedi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşme sonucu bulantı ve burun kanaması şikayeti olan çocuk Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan çocuğun, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.