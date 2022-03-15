Yolu kapanan mahalledeki kalp hastasının imdadına ekipler yetişti

Van'ın Erciş ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki kalp hastası kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kızılören Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Yıldız Çelebi'nin rahatsızlanması üzerine ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye Erciş Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık görevlileri, güçlükle ulaştıkları köyde Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonda ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırılan Çelebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanın kayınpederi Teymur Çelebi, duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Gelinim rahatsızlandı. Yollar kapalı olduğu için belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler gelerek yolumuzu açtı ve gelinim ambulansla hastaneye getirildi. Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin." dedi.

Kepçe operatörü İbrahim Çelebi de ilçedeki tüm yolların açılması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.