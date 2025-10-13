Van'da Yolda Durdurulan Araçta 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta, piyasa değeri 1 milyon 235 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkisindeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A. (32) hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
