Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 28 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 28 kişi yaralandı.

Van-Bitlis karayoluda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Dokuzağaç mahallesi yakınlarında sabah saat 04.00 sularında gerçekleşen kazada, otobüsün içindeki yolcular, arka cam ve havalandırma bölümünden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiyesi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.