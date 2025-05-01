Van'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 28 Yaralı
VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların durumu ve kaza ile ilgili detayların öğrenilmesi için bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel