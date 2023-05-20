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Van'da Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı

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VAN'da seyir halindeyken alev alan şehir içi yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VAN'da seyir halindeyken alev alan şehir içi yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

İskele Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında Pehlivan Ediş yönetimindeki 65 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden Ediş, aracını sağa çekip, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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