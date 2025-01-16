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Van'da Yoğun Kar Yağışı Uçak Seferlerini Olumsuz Etkiledi

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Van'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek uçak seferlerinde rötarlara yol açtı. Meteoroloji, bölgeye dair uyarılar yaptı.

Van'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri rötar yaptı

VAN - Van'da sabah saatleri itibarıyla etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin de tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis hadisesi görülebileceği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul'a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

Vatandaşlar ise kar yağışının bu sene bereketli geçtiğini belirterek, yağışın tarım ve içme suyu açısından önemli olduğunu kaydetti.

Van'da Yoğun Kar Yağışı Uçak Seferlerini Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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