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Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Van'da etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan kar ve tipi nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 138 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisi, sabah yeniden araç geçişlerine açıldı.

Muş

Muş'ta da dün akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Soğuk havanın hakim olduğu kentte, oyun parkları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA / Güncel

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