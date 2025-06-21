Van'da YKS Maratonu TYT ile Başladı

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Van'da YKS Maratonu TYT ile Başladı
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Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Binlerce öğrenci, iyi bir üniversite hayaliyle sınav salonlarına koşarak girdi.

Van'da YKS maratonu TYT ile başladı

Son dakikaya kalan öğrenciler koşarak sınava girdi

VAN - Van'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için bugün zorlu sınav maratonu başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ile başladı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturumda adaylar, TYT sınavında 165 dakika boyunca ter dökecek. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak binlerce aday, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Son dakikaya kalan öğrenciler koşarak sınava girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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