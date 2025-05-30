Van'da Yıldız Gölleri Doğaseverlerin İlgisini Çekiyor

Van'da Yıldız Gölleri Doğaseverlerin İlgisini Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde, 2 bin 700 rakımda yer alan ve 'Yıldız Gölleri' olarak bilinen üç göl, öğretmen Muzaffer Salcıoğlu'nun keşfiyle gündeme geldi. Göllerin yıldız şeklindeki dizilimi doğaseverleri etkilemekte.

Van'da 2 bin 700 rakımdaki "Yıldız Gölleri" görüntülendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yankıtepe Mahallesi sınırlarında yer alan ve "Yıldız Gölleri" olarak adlandırılan üç göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karların erimesiyle birlikte yeniden canlanan doğa, yüksek rakımlarda eşsiz manzaralar sunarken, bölgeye yönelik ilginç bir keşif de öğretmen ve drone pilotu Muzaffer Salcıoğlu'ndan geldi. Yüksek kesimlerdeki doğa manzaralarını ve coğrafi yapıları incelemeyi alışkanlık haline getiren Salcıoğlu, uydu haritaları üzerinden yaptığı araştırmalarda dikkat çekici bir görüntüye rastladı. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 700 rakıma sahip bir dağda üç göl tespit eden Salcıoğlu, göllerin yıldız şeklindeki dizilimi nedeniyle bölgeye olan merakını daha da artırdı.

İHA muhabirine konuşan Muzaffer Salcıoğlu, uydu haritalarını incelerken Yankıtepe Mahallesi civarında üç göl fark ettiğini belirtti. Göllerin yıldız gibi dizilişinin dikkatini çektiğini ifade eden Salcıoğlu, "İnternette uzun süre araştırma yaptım ancak bu göllere dair hiçbir fotoğraf, video ya da yazılı bilgiye ulaşamadım. Bunun üzerine iki arkadaşımla birlikte bölgeye gitmeye karar verdik. Arazinin araçla gidilebilen son noktasına kadar gittik. Buradan sonra yaklaşık bir buçuk saat süren zorlu bir dağ yürüyüşüyle göllere ulaştık. Rakım oldukça yüksekti ve mayıs ayının sonlarına gelmemize rağmen bölgede hala kar vardı. Ancak doğa yemyeşildi ve manzara büyüleyiciydi" dedi.

"Göller dört mevsim su seviyesini koruyor"

Bölge halkıyla da görüşmeler yaptığını söyleyen Salcıoğlu, "Köylüler bu gölleri 'Golen Sterkan' yani 'Yıldız Gölleri' olarak adlandırıyor. Göller dört mevsim su seviyesini koruyormuş, yaz aylarında kurumuyor. Şu ana kadar resmi bir adlandırması yok ve literatürde yer aldığını sanmıyorum. Sosyal medya hesaplarımda bu göllerin görüntülerini paylaşmak bana nasip oldu. Çok ilgi gördü, birçok kişi hayretle karşıladı. Görüntü anlamında ilk kez bu şekilde belgelenmiş oldu. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.