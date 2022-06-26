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Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

Sabaha karşı ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi kırsalında koyunları otlatan çoban Sadık Armutçu ve sürüsüne yıldırım isabet etti.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinden alınarak ambulansla hastaneye sevk edilen Armutçu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırımın isabet ettiği çok sayıda koyun da telef oldu.

AA / Necat Hazar - Güncel

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