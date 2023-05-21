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Van'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yurttepe Mahallesi yakınında koyun otlatan Selahattin İsaoğlu ve Tacettin Deli, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Çobanların yaralandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşanacağını değerlendiren ekipler, olay yerine ambulans helikopter yönlendirdi.

Görevlilerin müdahalesinin ardından İsaoğlu ve Deli, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Başkale Van Güncel Haberler

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