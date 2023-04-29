Van'da yılbaşından bu yana 37 bin 304 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi

Van'da 1 Ocak'tan beri 37 bin 304 düzensiz göçmenin yurda girişi önlendi.

Van'da 1 Ocak'tan beri 37 bin 304 düzensiz göçmenin yurda girişi önlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda 21-27 Nisan'da 1356 düzensiz göçmenin yurda girişi önlendi, 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Yılbaşından bu yana 37 bin 304 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi, yakalanan 2 bin 220 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.