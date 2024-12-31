Van'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl için alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilikte yapılan toplantının ardından konuşan Vali Balcı, yeni yılın sağlık, huzur, refah ve esenlik getirmesini diledi.

"Devlet olarak asli görevimiz, vatandaşlarımızın mal emniyetini sağlamak, onların caddede, sokakta, fabrikada, iş yerinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesini sağlamaktır" diyen Balcı, kolluk kuvvetlerinin gece gündüz, yağmur çamur demeden hizmet ettiğini ifade etti.

Balcı, "Yaptığımız toplantıda polis ve jandarma teşkilatımızın yılbaşı tedbirlerini konuştuk. İnşallah yılbaşına huzur ve güven içinde gireceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ayrıca üç ayların da huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay Ümit Çelik ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı.