Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Van'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Van'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, yeni yıl için alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Vali Balcı, yılbaşı öncesi sağlık ve huzur dileklerini ifade etti.

Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl için alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilikte yapılan toplantının ardından konuşan Vali Balcı, yeni yılın sağlık, huzur, refah ve esenlik getirmesini diledi.

"Devlet olarak asli görevimiz, vatandaşlarımızın mal emniyetini sağlamak, onların caddede, sokakta, fabrikada, iş yerinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesini sağlamaktır" diyen Balcı, kolluk kuvvetlerinin gece gündüz, yağmur çamur demeden hizmet ettiğini ifade etti.

Balcı, "Yaptığımız toplantıda polis ve jandarma teşkilatımızın yılbaşı tedbirlerini konuştuk. İnşallah yılbaşına huzur ve güven içinde gireceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ayrıca üç ayların da huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay Ümit Çelik ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
van
img

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

Eski bakan hayatını kaybetti
img

MasterChef'te son finalist belli oldu! Yılın flaş ismi veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.