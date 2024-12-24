Van'da Yenilenebilir Enerji Projeleri İçin Fon Kaynakları Toplantısı Düzenlendi

Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Yenilenebilir Enerji Projelerinde Fon Kaynakları toplantısı düzenlendi.

TSO toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, bölgenin enerji potansiyelinden dolayı yatırımcıların ilk tercihi olduğu söyledi.

Temiz enerji konularında çalışma yürüttüklerini ifade eden Güray, "Yeşil dönüşüm ve çevresel etkilerin ön plana çıktığı bu süreçlerde enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Son zamanlarda enerji maliyetlerinden dolayı işletmelerimiz başta olmak üzere yatırımcılarımız da çevre dostu enerjiye ilgi duymaya başladı. Bir taraftan teknoloji gelişiyor bir taraftan da yatırım talepleri artıyor." dedi.

Verimli bir toplantının gerçekleştiğini belirten Güray, şunları kaydetti:

"Gerek bölgedeki yatırımcılar gerekse de dışardan enerji yatırımı yapan firmalarımız çevre dostu enerji konusunda çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca lisans ve kota ile ilgili de süreçlerimiz devam ediyor. Valiliğimizle yürüttüğümüz projelerimiz de sürüyor. Van'da 120 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı ile 68 megavat, Bitlis'te 67 GES ile 46 megavat, Muş'ta 34 GES ile 17,5 megavat ve Hakkari'de ise 5 GES ile 0,54 megavat kurulu güç bulunuyor. Bu tür toplantılarla yatırımcılara rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından lisansız GES yatırım maliyeti, lisansız GES yatırımı başvuru ve değerlendirme süreci, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında fon kaynaklarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Programa, Van TSO Başkan Yardımcısı Serdar Balandi, yönetim kurulu üyeleri ve girişimciler katıldı.