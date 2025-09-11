Van'da Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali İnşaatı Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van-Erciş kara yolunda yapımına başlanan şehirler arası otobüs terminali inşaatında çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 57 bin 613 metrekarelik açık ve 11 bin metrekare kapalı alana sahip otogar, modern mimari ve teknolojik altyapıyla inşa ediliyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan ve çevre yoluna entegre şekilde planlanan otogar hizmet binası 3 kat olarak yapılacak.

Otogar hizmet binasında araç bakım istasyonu, emanet birimi, ticari ve sosyal alanlar, tuvaletler, bebek bakım odaları, mescit, bekleme alanı, mutfak, çok amaçlı salon, idari birimler, personel ofisleri ve sığınak yer alacak.

Şantiye Şefi Ferdi Sayın, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kazı ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Sayın, "Otogarımızın temelini attık. Ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Burada ayrıca emanet birimi, araç bakım istasyonu ve diğer donatılar yapılacak. Bunlar mevcut binamızın aşağı kısmında yer alıyor. Otobüslerimizin bakım ve onarımları da burada yapılarak daha güvenli bir yolculuk sağlanacak." ifadelerini kullandı.