Van'da yazlık evlerden hırsızlığa suçüstü; 5 gözaltı Güncel Haberler VAN'da, yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. VAN'da, yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, Edremit ilçesindeki yazlık evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, evlerde hırsızlık yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Evlerde çaldıkları eşyalarla yakalanan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Araştırma Jandarma JASAT Güncel Haberler

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