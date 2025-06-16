Van'da Yaz Konseri Düzenleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz konseri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Konservatuvarı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halka açık konser verecek.

Keman eğitmeni Kadir Kartal şefliğinde icra edilecek olan konserde, konservatuvar eğitmenleri Elif Abalı, Ezmir Memo Berge, Furkan Bozkurt ve konuk sanatçı Meriç Tümen sahne alacak.

Konser, yarın Edremit Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda gerçekleştirilecek.