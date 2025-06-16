Van'da Yaz Konseri Düzenleniyor

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Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halka açık bir yaz konseri düzenliyor. Konserde keman eğitmeni Kadir Kartal şefliğinde konservatuvar eğitmenleri ve konuk sanatçılar sahne alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz konseri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Konservatuvarı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında halka açık konser verecek.

Keman eğitmeni Kadir Kartal şefliğinde icra edilecek olan konserde, konservatuvar eğitmenleri Elif Abalı, Ezmir Memo Berge, Furkan Bozkurt ve konuk sanatçı Meriç Tümen sahne alacak.

Konser, yarın Edremit Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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