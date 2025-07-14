Van'da Yaz Futbol Okulu ile 400 Çocuk Spor Yapıyor
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 8-13 yaş grubundaki 400 çocuğa yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde futbol eğitimi veriyor. Antrenmanlar, Makine İkmal Yerleşkesi'ndeki çim sahada hafta içi 3 gün sürüyor.
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş grubundaki çocuklara yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunuluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 antrenör ile hafta içi 3 gün yapılan antrenmanlarda, sporcular temel futbol eğitimi alıyor.
2 Temmuz'da ücretsiz malzeme dağıtımıyla başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları sonucu seçilen sporculara lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam etmeleri sağlanacak.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel