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Van'da yaya geçitlerine Kürtçe uyarı yazıları yazılıyor

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VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra Kürtçe 'Önce yaya', 'Yavaş' gibi uyarı yazıları yazılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, çalışmaların çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çektiğini ve güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra Kürtçe 'Önce yaya', 'Yavaş' gibi uyarı yazıları yazılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, çalışmaların çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çektiğini ve güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarılar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı. Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe 'Önce yaya' ve 'Yavaş' yazıları yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, Van halkından gelen talep üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Evin, "Bu bağlamda caddelerde çalışma başlatıldı. 'Önce yaya' anlamına gelen yazılar yazıldı. 'Yavaş' anlamına gelen uyarı tabelaları da asılacak. Çok dilli olunca herkesin ilgisini çekiyor. Bu çalışmamızda halktan güzel dönüşler aldık. Bu bağlamda her alanda, her yerde biz çok dilli çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmamızın asıl amacı, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların dikkatini çekmek. Kreşler, kurumlar ve mahalle isimleri ile ilgili çalışmalarımız da olacak. Yaptığımız bu çalışmalar çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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