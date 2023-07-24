Van'da yavru turnalar halkalandı

Van'da 'Ulusal Turna Eylem Planı' çalışmaları çerçevesinde 4 yavru turna halkalanırken birine de uydu vericisi takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ulusal Turna Eylem Planı' çalışmaları devam ediyor. Yavru turna bireylerine uydu vericisi takılması için Van'da uzman ekiplerin de katıldığı iki günlük arazi çalışması sonrasında 6 ergin ve 5 yavru birey olmak üzere toplam 11 turna tespit edildi. Tespit edilen yavru birey halkalanırken, bir yavruya ise uydu vericisi takılarak tekrar salındı.