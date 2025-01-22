Van'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.