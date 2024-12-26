Van'da Yaralı Kurt Sağlığına Kavuşarak Doğaya Dönmeye Hazırlanıyor

Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor

VAN - Bitlis'te yaralı halde bulunan kurt, tedavi edilmek üzere getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı kurt, ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Merkezde yapılan kontrollerde, kurdun sağ ön ayağında ezilme nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı tespit edildi. Uygulanan özenli tedavi sonrası kurt kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci halen devam eden kurdun, yakın zamanda doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

"Hayvanın direncinin yüksek olması iyi sonuç verdi"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Son olarak Bitlis ilinden bitkin ve yaralı halde bulunan kurdun tedavisi için kendilerine getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Yaralı kurdun ilk müdahalesi Bitlis'teki ekipler tarafından yapılmış. İleri tedavi ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkezimize getirildi. Hayvan bize kafa travması ve sağ ön ayağındaki felç nedeniyle agoni durumuna yakın bir şekilde ulaştırıldı. Yaptığımız yoğun bakım ve tedavi, hayvanın direncinin yüksek olması sayesinde oldukça iyi sonuç verdi" dedi.

Tedavi sonrası kurdun felç durumunun ortadan kalktığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Şu anda genel durumu gayet iyi. Rehabilitasyonu tamamladıktan sonra DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ile bir yol haritası çizerek kurdu doğal yaşam alanına bırakacağız. Bizim görevimiz, yaban hayvanlarını yeniden doğaya kazandırmaktır" diye konuştu.