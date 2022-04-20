Van'da yaralı bulunan kartal tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da yaralı bulunan kartal tedaviye alındı

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da yaralı bulunan kartal tedaviye alındı

Van'da Jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'da Jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yol kenarında bitkin halde yaralı kartal gördü.

Haber verilmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kartal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Kartal, müdahalenin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title