Van'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplamda 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 29'u işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.