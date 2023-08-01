Van'da yapılan operasyonlarda 103 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 195 şüpheliden 103'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı malzeme ele geçirildi.