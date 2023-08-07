Van'da yapılan operasyonda 16 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda silahlar, mazot ve bıçak da ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 62 yıl hapis cezası bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise haklarında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, 142 kişi, 71 araç ve 48 motosikletin sorgulamasını yapan ekipler, "dur" ihtarına uymayan, kasksız motosiklet kullanan, kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsü hakkında idari işlem yaptı.

Operasyonlarda 5 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 29 fişek, 200 litre mazot ve bıçak ele geçirildi.