Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak - Haberler

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Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da yamaç paraşütü yarışması yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sportif Havacılık Kulübü tarafından "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" düzenlenecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sportif Havacılık Kulübü tarafından "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Vanlıların yamaç paraşütüyle tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek yamaç paraşütü yarışması Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi yamaçlarında gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, farklı illerden 121 sporcunun katılması bekleniyor.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Sportif Havacılık Kulübü, Büyükşehir Belediyesi, Yamaç Paraşütü, Van, Güncel, Haberler

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