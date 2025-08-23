Van'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun işbirliğiyle düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğa zenginliklerini tanıtmak ve yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde yapıldı. 17 ilden kente gelen 46 sporcu, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaparak belirlenen hedefe ulaşmaya çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Halit İnan, AA muhabirine, şampiyonaya yoğun ilgi ve katılımın olduğunu söyledi.

Yarışmanın güzel bir atmosferde başladığını ifade eden İnan, "Ayanis sahilindeyiz. Yarışmacılarımız Van Gölü semalarında paraşütleriyle uçuyor. Çok güzel bir katılım var. Burada yarışmacılarımız final yarışına katılıp milli takıma seçilmek için mücadele ediyor." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İlhan Gezgen ise yarışmanın artık daha da kapsamlı yapıldığını belirtti. Van'da bu sene daha farklı bir yarış yaptıklarını anlatan Gezgen, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarışması düzenliyoruz. Burada ilk 6'ya girecek olan yarışmacılarımız final etabına gidecek. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü hedef şampiyonasını Van'da yapıyoruz. Birçok ilden yarışmacıyı Van'da ağırlıyoruz. Vanspor Havacılık Kulübü olarak 8 sporcumuz şampiyonada yer alıyor. Dışarıdan gelen sporcular, şehrimizin atmosferini ve havasını çok beğeniyor. Şehrimiz yamaç paraşütü için çok ideal bir yer. Van Gölü manzaralı uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Etkinlik dün antrenman uçuşları ile başladı, bugün yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz ve yarın bitiş yapacağız."

Yarışmacı Berad Gezgen ise "Bugün etap yarışımını gerçekleştiriyoruz. Yarışma çok heyecanlı geçiyor. İlk uçuşlarımızı tamamladık. Şu an yarışma çok güzel gidiyor. Van'da düzenlenen yarışlar artık gelenekselleşti." ifadelerini kullandı.

Erzincan'dan gelen yamaç paraşütü pilotu Elif Gülşad Kesksin, "Van'da 3. yarışmam. Her seferinde keyif alarak yarışıyorum. Van'ı çok seviyoruz. Van Gölü, ılıman ve güzel bir iklim sağlıyor. Bu da paraşüt yarışı için elverişli bir ortam sunuyor." dedi.