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Van'da Yaban Ördeği Yavrusu Koruma Altına Alındı

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Van'ın Tuşba ilçesinde bitkin halde bulunan yaban ördeği yavrusu, koruma altına alındı. Yavru ördek, tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Van'ın Tuşba ilçesinde bitkin halde bulunan yaban ördeği yavrusu, koruma altına alındı.

Şemsibey Mahallesi'nde market işleten Sadullah Erdem, iş yerinin yakınında yavru yaban ördeğiyle karşılaştı.

Bitkin halde olan yavruyu bir süre iş yerinde besleyen Erdem, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, teslim aldıkları yavruyu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Koruma altına alınan yavru ördek, tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Herkesin yaban hayatı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Erdem, "Sabah iş yerini açtığımda yavru ördeğin uçmadığını fark ettim. Dünden bu yana iş yerimde besledim. İlk bulduğumda bitkindi, biraz toparlandı. Böyle hayvanların yeri doğadır. Onlar doğada güzeller. Bize düşen onların yaşam hakkına saygı göstermek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Tuşba Van Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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