Van'da vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı - Haberler

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Van'da vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

AA - Nazlı Timur - Güncel
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Van'da vatandaşlar Hıdırellez'i kutladı

Van'ın Tuşba ilçesinde Hıdırellez etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, dua edip dilek tuttu.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde Hıdırellez etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, dua edip dilek tuttu.

Ellerinde mumlarla gece geç saatte Akköprü Deresine gelen bazı vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı.

Burada dua eden vatandaşlar, tuttukları dilekleri de taş ve odun parçaları ile dere kenarına çizdi.

Dileklerinin kabul olması için dere üzerindeki köprüden 7 kez geçen vatandaşların, dere kenarını aydınlatan mumlarla birlikte taş, odun ve bez parçalarıyla beşik, gelinlik, ev ve araba çizmeleri dikkati çekti.

Vatandaşlardan Şeyma Şevgin, baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez etkinliklerine katıldığını belirterek, "Biz buraya her yıl inanarak geliyoruz. Özellikle gece geliyoruz, yazı yazdım suya attım. Araba resmi çizdim inşallah dualarımız kabul olur." diye konuştu.

AA / Nazlı Timur - Güncel

Hıdırellez, Tuşba, dua, Van, Güncel, Haberler

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