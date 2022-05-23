Van'da valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı

Van'da valilik önündeki demir bariyerler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.

Van'da valilik önündeki demir bariyerler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.

Valiler Kararnamesi ile geçen hafta göreve başlayan Balcı, vatandaşların valilik bahçesini kullanmaları için bina önündeki demir bariyerlerin kaldırılmasını istedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de söz konusu demir bariyerleri kaldırarak, bahçedeki bankların onarımını yapıp, boyadı.

Bahçe, vatandaşların kullanımına açıldı.???????

AA / Necat Hazar - Güncel

Valiler Kararnamesi, Balcı, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title