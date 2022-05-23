Van'da valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı - Haberler

Van'da valilik önündeki demir bariyerler kaldırıldı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da valilik önündeki demir bariyerler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.
Van'da valilik önündeki demir bariyerler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.
Valiler Kararnamesi ile geçen hafta göreve başlayan Balcı, vatandaşların valilik bahçesini kullanmaları için bina önündeki demir bariyerlerin kaldırılmasını istedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de söz konusu demir bariyerleri kaldırarak, bahçedeki bankların onarımını yapıp, boyadı.
Bahçe, vatandaşların kullanımına açıldı.???????
AA / Necat Hazar - Güncel