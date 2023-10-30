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Van'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 8 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 2 adet extacy, 14 adet sentetik ecza, 6 bin 211 paket bandrolsüz kaçak sigara, 422 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 45 şüpheli yakalandı.