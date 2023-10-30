Van'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 45 Şüpheli Yakalandı
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 8 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 2 adet extacy, 14 adet sentetik ecza, 6 bin 211 paket bandrolsüz kaçak sigara, 422 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 45 şüpheli yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23-29 Ekim 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 32 olayda 45 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 2 adet extacy, 14 adet sentetik ecza, 6 bin 211 paket bandrolsüz kaçak sigara, 422 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi" denildi. - VAN