Van'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

VAN'da, jandarma ekiplerinin çalışmalarında, 12 kilo 928 gram uyuşturucu ile 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 62 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürürken, özellikle uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik de titizlikle çalışılıyor. Ekipler, 18-24 Aralık tarihleri arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyon ve yapılan kontrollerde 62 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 61 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerindeki aramalarda ise 114 gram metamfetamin, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.