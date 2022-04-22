Van'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından iki kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından iki kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından iki kişi tutuklandı

Van'da uyuşturucu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasından aranan iki kişi yakalandı.

VAN (AA) - Van'da uyuşturucu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasından aranan iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan aranması olan ve hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık ile uyuşturucu suçundan 16 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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