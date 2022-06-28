Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan hükümlü yakalandı

AA - Güncel
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Van'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Van'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Güncel

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