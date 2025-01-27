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Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 55 Kilo Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 55 Kilo Madde Ele Geçirildi
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Van'da yapılan narkotik operasyonlarında toplamda 55 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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