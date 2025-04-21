Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 13-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.