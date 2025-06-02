Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 2,5 Kilo Madde Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 7 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.