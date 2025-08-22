Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevirler Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevirler Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin çatısında ve bahçesinde toplamda 127 kök kenevir ve 288 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

VAN'da tek katlı evin çatısında yetiştrilen kenevirler yapılan operasyonla ele geçirildi. Operasyonda, hem seraya dönüştürlen çatı katında hem de bahçesinde 127 kök kenevir ve 288 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Van'daki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, seraya dönüştürülen tek katlı evin çatısında ve bahçesinde 127 kök kenevir bitkisi ile evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 adet 7,62 çapında fişek ele getirildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
