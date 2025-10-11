Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Kilo Asetik Asit Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi müdürlükleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.