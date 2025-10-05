Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ve 28 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ve 28 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 kilogram sentetik uyuşturucu ve 28 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın mücadele çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kovalıpınar Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda, 39 kilogram sentetik uyuşturucu ile 28 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
