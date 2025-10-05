Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ve 28 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 kilogram sentetik uyuşturucu ile 28 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kovalıpınar Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda, 39 kilogram sentetik uyuşturucu ile 28 kilogram esrar ele geçirildi.