Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Gözaltında

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Gözaltında
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Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, gençlerin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 22-26 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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