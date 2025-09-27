Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
